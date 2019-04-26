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Yıldırım Pendik'te vatandaşlarla buluştu: Sizlerin bu güveni, bu sevgisi olduğu müddetçe bize durmak yok, yola devam

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Sizlerin bu güveni, bu sevgisi olduğu müddetçe evvelallah bize durmak yok yola devam' dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sizlerin bu güveni, bu sevgisi olduğu müddetçe evvelallah bize durmak yok yola devam" dedi.

Pendik'te Çarşı Camisi'nde cuma namazını kılan Binali Yıldırım, namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların cuma gününü tebrik eden Yıldırım, "Gösterdiğiniz bu yakın sevgi ve muhabbet için şükranlarımı sunuyorum. Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

Binali Yıldırım, Pendik Belediyesi önünde kendisini karşılayan vatandaşlara da seslendi.

Belediye Başkanı Ahmet Cin'i tebrik ettiğini aktaran Yıldırım, "Pendikli hemşehrilerime, Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e verdiğiniz bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, Pendik'e, sizlere çok güzel hizmetleri yapmaya devam edecek. Kendisine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu vesileyle biz de kendisini tebrik etmeye geldik. Sizlere teşekkür ediyorum. Herhangi bir program yapmaksızın tamamen kendiliğinden gelişen ve şahsıma bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin bu güveni, bu sevgisi olduğu müddetçe evvelallah bize durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

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