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Yıldırım: PKK terör örgütü, Kürtlerin en büyük sorunudur

AK Parti İzmir Milletvekili Binalı Yıldırım, terör örgütü PKK/YPG'ye tepki göstererek, 'Bunlar kim öderse, ona hizmet ederler. Bunların Kürtlerle de alakası yoktur. PKK terör örgütü, Kürtlerin en büyük sorunudur. Bu ülkenin sorunudur' dedi.

  • DHA
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Binali Yıldırım, Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin 2019-2020  Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende Binali Yıldırım'a üniversite tarafından fahri doktora payesi verildi.
 
Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na değinen Yıldırım, Suriye'de barışın gelmesi için bu harekatın yapıldığını söyledi. Yıldırım, ''Amacımız bu topraklara barış getirmek, huzur getirmek, ülkemizin geleceğini teminat altına almaktır. Yoksa bizim yayılmacı bir politikamız yok. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok'' dedi. 
 
Terör örgütü PKK/YPG'ye tepki gösteren Yıldırım, şunları ifade etti: ''Barış Pınarı Harekatı başlar başlamaz dünya ayağa kalktı. Dost bildiğimiz Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerin bir çoğu terör sevicisi haline geldi. Türkiye'yi, Kürtleri öldürüyor şeklinde suçlamaya kalktı. Şunu bütün dünya bilmeli; Türkiye bir masumun, bir sivilin, kılına zarar gelmemesi için  azami gayret göstererek, bu operasyonları yapan bir ülkedir. Bizim hedefimiz Kürtler değil. Bizim hedefimiz, bölücü terör örgütüdür. Bunların ipinin ucu da başkalarının elindedir. Bunlar kim öderse, ona hizmet ederler. Bunların Kürtlerle de alakası yoktur. PKK terör örgütü, Kürtlerin en büyük sorunudur. Bu ülkenin sorunudur. Şimdi de 30 kilometrelik banttan bunlar çıkınca ne oldu ? Amerika talimat verdi; 'İnin Deyrizor'a petrol kuyularını bekleyin'. 100 dolara bunlar her şeyi yapmaya hazır, silahlı, kan dökücü alçaklardır.'' 
 

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