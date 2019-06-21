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Yıldırım: PKK ne demiş, HDP ne demiş bizi ilgilendirmez

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım soruları yanıtladı. HDP-teröristbaşı Öcalan çekişmesiyle ilgili konuşan Yıldırım, 'PKK ne demiş, HDP ne demiş bizi ilgilendirmez.' dedi.

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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Yıldırım milyonlarca vatandaşa tapu müjdesi verdi.
 
Teröristbaşı Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, "PKK ne demiş, HDP ne demiş bizi ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

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