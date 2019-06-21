Yıldırım: PKK ne demiş, HDP ne demiş bizi ilgilendirmez Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım soruları yanıtladı. HDP-teröristbaşı Öcalan çekişmesiyle ilgili konuşan Yıldırım, 'PKK ne demiş, HDP ne demiş bizi ilgilendirmez.' dedi.