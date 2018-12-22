Yıldırım: Ziyarette illa bir sebep olmaz

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makamında 25 dakika süren görüşmenin ardından kısa bir açıklama yaptı. Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettiğini belirterek, bugün, yeni sistemin ilk bütçesinin son günü olduğunu hatırlattı.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Yıldırım, “Bugün yapılacak görüşmelerle inşallah 2019 yılı bütçesini Mecliste onaylamış olacağız, görüşmelerini tamamlamış olacağız ve böylece 2019’a girmeye hazır olacağız. Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz Meclis Başkanlığına seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Melese bundan ibarettir” dedi. Bahçeli, Yıldırım’ı gelişinde ve gidişinde makam kapısının önünde karşıladı ve uğurladı.