Yıldırım: Ziyarette illa bir sebep olmaz
Yıldırım, “Sayın Bahçeli’yi ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz Meclis Başkanlığına seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti” dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makamında 25 dakika süren görüşmenin ardından kısa bir açıklama yaptı. Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettiğini belirterek, bugün, yeni sistemin ilk bütçesinin son günü olduğunu hatırlattı.
GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ
Yıldırım, “Bugün yapılacak görüşmelerle inşallah 2019 yılı bütçesini Mecliste onaylamış olacağız, görüşmelerini tamamlamış olacağız ve böylece 2019’a girmeye hazır olacağız. Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz Meclis Başkanlığına seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Melese bundan ibarettir” dedi. Bahçeli, Yıldırım’ı gelişinde ve gidişinde makam kapısının önünde karşıladı ve uğurladı.
SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sürerken iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti. Yıldırım, Mecliste AK Parti’li milletvekilleri tarafından karşılandı. AK Parti milletvekilleri, iktidar kulisinde, 63 yaşına giren Meclis Başkanı Yıldırım’a doğum günü sürprizi yaptı. Üzerinde ‘İyi ki doğdun Meclis Başkanım’ yazılı pastanın mumlarını söndüren Yıldırım, pastayı keserek milletvekillerine ikram etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.