Yıldırım'a sevgi seli
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykoz Kanlıca’da vatandaşlarla bir araya geldi.
Yıldırım’a halk yoğun ilgi gösterdi. Çevrede bulunan bir sokak köpeğini seven Binali Yıldırım, kuşlara da yem attı.
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