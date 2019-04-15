Yıldırım'dan CHP'ye: YSK karar vermeden, bunu yapmak görmemişliktir

AK Parti ve MHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde adayı olan Binali Yıldırım basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin internet sitesine Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazıldığını söyleyen bir basın mensubu bunu değerlendirmedini istedi. 'CHP'nin İmamoğlu korosuna katıldığını" belirten Yıldırım, bunun adının açıkça 'görmemişlik' olduğunu söyledi.

"İSTERLERSE DAĞLARA TAŞLARA YAZSINLAR"

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun CHP sitesinde 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' yazılmasını değerlendiren Binali Yıldırım, "CHP de Ekrem Bey'in korosuna katılmış vaziyette. İsterseler dağa taşa da yazsınlar. Kararı YSK verince o unvanın bir anlamı vardır. YSK kararı olmadan bunu yazmak görmemişliktir" dedi.