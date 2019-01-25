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Yıldırım'dan Gruda mesajı: Böyle insanlar kolay yetişmiyor

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım, Ayşen Gruda'nın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

  • star.com.tr
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Türk sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Ayşen Gruda bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından pek çok ünlünün katıldığı cenaze namazına, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım da katıldı. 

Namaz öncesine gazetecilere açıklamada bulunan Yıldırım, şöyle konuştu: "Tiyatro ve sinema sanatçısı, hepimizin domates güzeli diye filmleriyle aklımızda yer etmiş tiyatro ve kültür-sanat dünyamıza büyük eserler kazandırmış bir sanatçı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum. Böyle insanlar kolay yetişmiyor, dolayısıyla ülkemiz ve sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Son görevimizi yapmak için buradayız."

Yıldırım, Türk sinemasının büyük oyuncularının birer birer vefat ettiği hatırlatan gazetecilere,"İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve nihayet dünyasını değiştirir. Bu hayatın vazgeçlmez bir kaidesidir. Her canlı ölümü tadacaktır diye bizim inancımıza göre ayet vardır. Dolayısıyla Allah o günümüzde yardımcımız olsun." cevabını verdi. 

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