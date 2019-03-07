Yıldırım’dan İstanbul’a ‘Ulaşım Asistanı’ projesi

Yapılan açıklamada, dünyada milyonlarca insanın yönünü, cep telefonuna yüklü uygulamalar sayesinde bulduğu ancak uygulamaların yeterince yerel olmaması dolayısıyla sıkıntılar yaşanabildiği, Yıldırım’ın, bu ihtiyacı karşılamak için ‘Ulaşım Asistanı’ projesini hayata geçireceği belirtildi.

HAVA, KARA, RAY

‘Ulaşım Asistanı’nda, tüm toplu taşıma araçları kara, deniz ve raylı sistemlerle birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da barındıran, kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemlerini, ücretleriyle beraber listeleyeceği kaydedilirken, şöyle denildi: Ulaşım Asistanı, İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip alt uygulamalarını da içeren toplu ulaşım uygulaması olacak. Akıllı telefonda çalışacak sistem, aktarma merkezleri ve büyük duraklara da kiosk olarak yerleştirilecek. Örneğin Avcılar’dan Sancaktepe’ye gidecek vatandaşlar, yola çıkış ve varış noktaları girildiğinde asistan, zaman ve fiyat optimizasyonları ile en verimli rotayı görebilecek. Gidilecek güzergahın hangi saatlerde akıcı olacağını da sistem bildirecek.