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Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na nezaket ziyareti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin seyahatine çıkmadan önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

  • STAR ANKARA
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Basına kapalı görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Yıldırım, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada “Görüşmek için illa bir neden olması gerekmiyor” diyerek, ziyaretinin ‘nezaket ziyareti’ çerçevesinde olduğunu vurguladı. Yıldırım gazetecilerin “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı öncesinde bir veda ziyareti olabilir mi?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Kılıçdaroğlu da Yıldırım’ın, görüşmede kendisini aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda bilgilendirdiğini de ifade etti. 

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