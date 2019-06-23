Yıldırım'dan sandık müşahitlerine çağrı
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sandık müşahitlerine çağrıda bulundu. Yıldırım, sandıkların terk edilmemesini istedi.
AK Partili Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
"Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok.
Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim.
Sizlere güvenim tam!
Hepinize teşekkür ediyorum."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.