Yılmaz Ateş, Aslı Baykal ile parti mi kuruyor? Yol haritaları belli oldu

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

CHP'den ihracının kendisine takılan bir madalya olduğunu belirten Ateş, Deniz Baykal'ın geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden kızı Aslı Baykal ile parti kuracağı yönündeki iddialara da yanıt verdi.

CHP'nin 1965 yılından bu yana kendisini 'sosyal demokrat' bir parti olarak tanımladığını ifade eden Ateş, "CHP'de şu andaki Meclis grubunda bu değerleri taşıyan politika yok. CHP'de milletvekilliği yapan arkadaşların solcu, sosyal demokrat olmadığını iddia etmiyorum ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çok baskıcı, anti demokratik, totaliter yönetimi nedeniyle bu politikalar gündeme getirilmiyor." dedi.

"ASLI BAYKAL'IN AÇIKLAMASI BİZİM ÇAĞRILARIMIZA ÇIĞLIK OLDU"

Ateş, Aslı Baykal'ın istifası ve sonrasında yaptığı açıklamaların kendisi ve Mehmet Sevigen'in dillendirdiği 'CHP'nin içinin boşaltılması, örgütlerinin imha edilmesi, CHP ilkelerinin ortadan kaldırılması'na yönelik çağrılara çığlık olduğunu belirtti.

PARTİ KURACAKLAR MI?

"Baykal ile birlikte parti kuracak mısınız?" diye sorulan Ateş, "Bu önümüzdeki süreç içerisinde bu ülkenin ulusal çıkarları içinde mutlaka sol bir politikanın özgürce parlamentoda kendisini ifade etmesi gerekir. Bizim de gayretimiz elbette partiler önemli bir araçtır ama bu düşünceyi parlamento çatısı altında dillendirecek şekilde parlamento yapısına katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

"AYRI BİR GRUP KURARSAK BY-PASS EDEBİLİRİZ"

Bunun nasıl gerçekleştirileceğine yönelik soruya yanıt veren ateş, "Bağımsız adaylar var, parti olmadan ittifak yapma olanakları var... Grup kurmamız için milletvekili olmamız lazım. CHP içindeki arkadaşlarımız bu politikalara yabancı olan arkadaşlar değil ama yönetimin, özellikle Kılıçdaroğlu'ndan kaynaklanan baskıcı, otoriter yönetim nedeniyle bu politikalar gündeme getirilemiyor. Ayrı bir grup olursak bu yönetimi by-pass edebiliriz. Bir ittifak olabilir, bir parti olabilir ama şu anda Aslı Hanım ve bizim gündemimizde ayrı bir parti yok." diye konuştu.

MEVCUT PARTİLERLE MECLİS'E GİRMEYİ DENEYECEKLER

"Mevcut partilerden müteşekkil bir yapıdan mı bahsediyorsunuz?" sorusu yöneltilen Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar da olabilir, çünkü gerçekçi olmak lazım seçime 6 ay kaldı bu tarihte kurulacak bir partinin kurultay yapması gerekiyor. Mevcut partilerle bir sistem kurabiliriz ya da mevcut CHP yönetimini bu anti demokratik tavrından vazgeçirerek ön seçim yaptırırız. Biz ona da varız. "

"HER GELDİKLERİN ŞU SORULARI SORARLARDI CHP'DE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ OLUR MU?"

ABD'nin CHP lideri merakını değerlendiren ve parti içinde olası yönetim değişiklikleri hakkında sorulan soruları değerlendiren Ateş, "Her geldiklerin şu soruları sorarlardı CHP'de yönetim değişikliği olur mu? Deniz Baykal gider mi? Ben de CHP'de genel başkanlık sorunu olmadığını, birinci parti olduğumuz taktirde sayın Baykal Cumhurbaşkanı olur, o zaman partide bir yönetim değişikliği olur. Onun dışında CHP'de bir yönetim sorunu yok derdim." ifadelerini kullandı. Ateş, görüşmelerin detaylarını CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da anlattığını söyledi.

İFTAR YEMEĞİNE SAYGISIZLIK OLMASIN DİYE KATILMADIM

Amerika Büyük Elçiliği'nin düzenlediği iftar yemeği daveti hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ateş, şöyle konuştu:

"Siyasi işler müsteşarı geldi. Bütün bunları konuştuktan sonra dedi ki Büyük Elçimiz konutunda iftar yemeği veriyor, baş konuğumuz sizsiniz. AK Parti'den de muadiliniz birini davet edeceğiz sizi bekliyoruz dedi. Ben de samimiyetimle dedim ki; Ben oruç tutmuyorum, oruç tutmadığım halde iftar sofralarına oturmayı samimiyetsizlik görüyorum. O nedenle katılmayacağım."

HAKKIMDA BAYKALDAN SONRAKİ İSİM ŞEKLİNDE HABER YAPTILAR

İftar davetini reddettiği için Amerikalı yetkilinin bozulduğunu aktaran Ateş, "Daha sonra benden bahsedilerek, CHP'de önemli bir isim olduğum, Baykal'dan sonra parti başına gelecek bir isim olduğum ifade edilerek, halkın değer yargılarına saygılı davranmıyor şeklinde haberler yapıldı." dedi.