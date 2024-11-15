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Politika

Yılmaz, KKTC'de: Yıl dönümü törenlerine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 11:55 - Güncelleme:
Yılmaz, KKTC'de: Yıl dönümü törenlerine katıldı
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Kutlamalar dolayısıyla ilk program, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde tebrikleri kabulü ile başladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti adına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti.

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili ikinci tören, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda yapıldı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ve KKTC'den siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasıyla devam etti.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle fikir ve gönül birliği içerisinde, coşku ve gururla kutluyoruz. Tarihimizden aldığımız kuvvetle 'Milli Davamız Kıbrıs' meselesine sahip çıkıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz.

Ana vatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti'nin, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hürriyetinin, hukukunun ve refahının muhafazası ve geliştirilmesi yönündeki ahdi ve tarihi sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğini teyit ediyor, aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Cevdet Yılmaz
  • kktc

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