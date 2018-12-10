Yılmaz: Yargı siyasi tercihte bulunamaz

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin tartışılan bazı yargı kararlarına ilişkin sorusu üzerine, yargı mensuplarının kanunlara göre karar vermeleri gerektiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, yargının bağımsız ve tarafsız olduğuna dikkati çekerek, eski Türkiye özlemi içinde olan birtakım insanların hala belli kurumlarda görev yaptıklarını gördüklerini belirtti.

İDEOLOJİK DAVRANAMAZ

Yargının yapması gerekenin anayasa ve kanunlar çerçevesinde karar vermek olduğunu aktaran Yılmaz, yargının ideolojik davranmaması gerektiğini kaydetti. Yılmaz, şöyle devam etti: “Yargı kanun, kural neyse ona uygunluğu denetlemelidir. Kendi siyasi tercihlerini yargı kararlarına yansıtan kişiler aslında bağımsız ve tarafsız yargıya en büyük zararı vermiş oluyorlar. Yargı mensuplarının da siyasi görüşleri olabilir, bunu gidip seçimlerde oy kullanarak yansıtırlar ama kararlarında yargı mensuplarının alması gereken temel ölçü mevcut kanun ve kurallardır. Yargı yerindelik denetimi yapamaz, yargı siyasi tercihte bulunamaz. Bunu yaptığı zaman yargı gerçek işlevini kaybetmiş olur.”