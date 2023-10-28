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Politika

Yılmaz'dan ''Gazze'' tepkisi: Ateşkese evet diyemeyen siyaset olmaz olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Gazze'de sivil halk ağır bombardıman altındayken insani ateşkese dahi evet diyemeyen bir siyaset olmaz olsun. Hukuk ve ahlak tanımayan bir güç ancak zulüm üretir. Bombalanan sadece çocuklar ve masum halk değil insanlığımızdır.' ifadelerini kullandı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 00:10 - Güncelleme:
Yılmaz'dan ''Gazze'' tepkisi: Ateşkese evet diyemeyen siyaset olmaz olsun
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Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazze'de sivil halk ağır bombardıman altındayken insani ateşkese dahi evet diyemeyen bir siyaset olmaz olsun. Hukuk ve ahlak tanımayan bir güç ancak zulüm üretir. Bombalanan sadece çocuklar ve masum halk değil insanlığımızdır. Türkiye Cumhuriyeti nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde emperyalist güçler karşısında kazanılan zaferle mazlum halkların umudu olarak kuruldu ise bugün de yüz yıllık birikimi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tüm dünya mazlumlarının umudu olmaya devam etmektedir. Hiçbir bomba haktan ve hakikatten daha güçlü değildir. Zulüm er geç kaybedecek, insanlık onuru kazanacaktır."

  • Cevdet Yılmaz
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  • tepki

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