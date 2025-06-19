İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5562
  • EURO
    45,5302
  • ALTIN
    4287.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Yılmaz'dan ''Milletimiz Müsterih Olsun'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış politikada, etkin liderlikle güven veren bir güç olarak barış ve istikrara katkıda bulunduklarını belirtti.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 07:13 - Güncelleme:
Yılmaz'dan ''Milletimiz Müsterih Olsun'' paylaşımı
ABONE OL

Sosyal medya hesabından "Milletimiz Müsterih Olsun" etiketiyle paylaşımda bulunan Yılmaz, küresel belirsizliklerin arttığı, bölgesel çatışmaların ve istikrarsızlıkların derinleştiği bir dönemde, Türkiye'nin bir istikrar merkezi olarak rotasını sağlam tutmaya devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ekonomide, enflasyonu düşüren; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Sosyal politikada, sağlam zeminde kalıcı refahı önceleyen yaklaşımımızla hareket ediyoruz. Güvenlikte, savunma sanayiindeki büyük hamlelerimizin yanı sıra, Terörsüz Türkiye inisiyatifi ile iç cephemizi ve milli birliğimizi pekiştiriyoruz. Dış politikada, etkin liderlikle güven veren bir güç olarak barış ve istikrara katkıda bulunuyor, 'Daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi liderliğinde, tarihi birikim ve kurumsal kapasitemizle plana, programa, tecrübeye ve iradeye sahibiz."

  • Cevdet Yılmaz
  • dış politika
  • paylaşım

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.