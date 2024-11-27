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Politika

Yılmaz'dan Siber Savunma Başkanlığı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması yönündeki çalışmalara ilişkin, 'Bir taraftan siber güvenlikle ilgili kanun diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her iki konuda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda.' dedi.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
Yılmaz'dan Siber Savunma Başkanlığı açıklaması
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Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Siber Güvenlik Başkanlığının ne zaman kurulacağına yönelik soru üzerine Yılmaz, "Bir taraftan siber güvenlikle ilgili kanun diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her iki konuda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda. Uzun süredir üzerinde çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Mecliste bütçe görüşmelerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, Meclisin uygun olduğu bir takvimde düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini söyledi.

  • Cevdet Yılmaz
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