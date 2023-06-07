Yılmaz'dan, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a tebrik: Hayırlı, uğurlu olsun

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanı seçilen Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Siyasi tecrübesi, bilgi ve birikimi ile Gazi Meclisimize önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı seçilen Sayın @NumanKurtulmus'u tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.



Siyasi tecrübesi, bilgi ve birikimi ile Gazi Meclisimize önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum.



Hayırlı, uğurlu olsun. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 7, 2023