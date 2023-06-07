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Politika

Yılmaz'dan, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a tebrik: Hayırlı, uğurlu olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u tebrik etti. Yılmaz, tebrik mesajında, 'Siyasi tecrübesi, bilgi ve birikimi ile Gazi Meclisimize önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.' dedi.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
Yılmaz'dan, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a tebrik: Hayırlı, uğurlu olsun
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Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanı seçilen Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Siyasi tecrübesi, bilgi ve birikimi ile Gazi Meclisimize önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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