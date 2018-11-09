Yine Amerika yine ikiyüzlülük

Terör örgütü PKK’nın yöneticilerinin başına ödül koyan ABD, örgütün Suriye kolu PYD/YPG’yi PKK’dan ayrı tutmaya çalışsa da kendi birimleri durumun böyle olmadığını ortaya koydu. Suriye Özel Temsilcisi, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü ve ABD Savunma Bakanı senatoda “PYD/YPG, PKK’nın Suriye koludur, Türkiye bundan dolayı bize kızmakta haklıdır” itirafında bulundu. Örgütün kendisi de hala, kendilerinin PKK/KCK yapılanmasının Suriye kolu olduklarını söylüyor ve sözde SDG formalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın resmini arma olarak kullanıyor.

ANA ÖRGÜTÜN UNSURU

ABD’nin yeni Suriye Özel James Jeffrey, yeni görevinden önce yaptığı açıklamada “Hiç şüphe yok ki PYD ve YPG, ana örgüt PKK’nın unsurlarıdır” dedi. Ağustos ayında temsilci olarak atanan Jeffry, bu kez ekim ayında Suriye Münbiç’te YPG/PKK’lı teröristlerle görüşmekle kalmadı, önceki gün yaptığı açıklamada “PKK’ya ilişkin pozisyonumuz net. PKK’nın aksine YPG’yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz” diyerek gerçekler yerine yine yalanları sıraladı.

DNI: YPG İLE PKK AYNI

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats’nun 2018 başında ABD Kongresi’ne sunduğu “ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi” raporunda, “PKK’nın Suriye’deki milis gücü olan YPG, muhtemelen bir tür otonom yapı arayışında olacak ancak Türkiye, Rusya ve İran’ın direnciyle karşılaşacak” ifadelerine yer verilerek, PYD/YPG’nin PKK’nın Suriye’deki uzantısı olduğu açıkça kabul edildi. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Mayıs 2106’da ABD Senatosu’nda Senatör Lindsey Graham’in “YPG, PYD’nin silahlı kanadı mı ve PKK ile bağlantılı mı?” sorusuna “Evet, doğru. PYD/YPG, PKK’nın Suriye koludur, Türkiye bundan dolayı bize kızmakta haklıdır” yanıtını verdi.