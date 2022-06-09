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Politika

Yine CHP yine yalan! İşte 'padişah' provokasyonunu çürüten o görüntüler

CHP'de yalanın ve provokasyonun ardı arkası kesilmiyor. CHP'li vekil Atila Sertel, TBMM'ye üzerinde son padişah RTE yazan bir aracın girdiği provakatif bir iddia ortaya attı. Sertel'in iddiası üzerine başlatılan incelemede aracın meclise alınmadığı ve kapıdan geri döndüğü tespit edildi. Söz konusu kamera kayıtlarına yansıyan provakatif iddia görüntülerle çürütüldü.

9 Haziran 2022 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yaptığı bir paylaşımda "Meclis'e Atatürk baskılı tişörtle insanları almıyorlar. Ama arka camına 'Son Padişah RTE' yazan İsveç plakalı araç Meclis'e rahatlıkla girebiliyor" ifadeleri ve sözünü ettiği olayın gerçek dışı olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Sertel'in paylaşımında yer alan ve camında bu yazının yer aldığı araçla ilgili yapılan incelemelerde TBMM'ye alınmadığı tespit edildi.

KAMERA KAYITLARI ORTADA

Kamera kayıtlarının da ortaya çıktığı olayla ilgili aracın meclise alınmadığı ve girişten geri çevrildiği görülüyor. Aracın aynı zamanda yabancı plakalı olduğu ve kurallar gereği zaten TBMM'ye giremediği de belirtildi.

SERTEL ARACIN TBMM'YE ALINMADIĞINI GÖRDÜĞÜ HALDE PROVOKE ETTİ

Ortaya çıkan görüntüler sonrasında CHP'li milletvekili Atila Sertel'in fotoğrafını çektiği aracın birkaç saniye sonra kapıdan alınmadığını gördüğü halde bu paylaşımı yapması tepki çekti.

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNDEN SERTEL'İN SOSYAL MEDYADAKİ İDDİASINA CEVAP:

Genel Sekreterlik, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in sosyal medya hesabından yaptığı "Bugün Meclis kapısından çıkarken bir araç gördüm ve fotoğrafını çektim. Camında, 'Son Padişah RTE' yazıyordu ve plakası özeldi. Meclise üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını ilan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest. Bugünler geçecek." paylaşımı üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın milletvekilinin paylaşımında konu ettiği araç, 8 Haziran 2022 günü Dikmen nizamiye araç giriş noktasına gelmiş, sürücüsüne, yabancı plakalı araçla ve ziyaretçi olarak kayıtsız içeriye giremeyeceği bildirilerek aracın nizamiye noktasından çıkış yapması sağlanmıştır. Güvenlik kamerası kayıtlarında, sayın milletvekilinin de söz konusu aracın Meclise girmediğini gördüğü anlaşılmaktadır."

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