Yine mi tiyatro? Vatandaş tepkili: Oyuncuları değiştirin

Geçtiğimiz gün CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Konya'ya giderek, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz." ifadeleriyle ortak bir bildiri yayımlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Konya ziyaretinde kameraların eşliğinde şehir turu gerçekleştirdi.

Burada kolayca yanına kadar gelen ve ailesinin Antalya'da yaşadığını belirten genç bir kız İmamoğlu'na "Asla yılmayın, siz bizim umudumuzsunuz. Bizi yalnız bırakmayın, gerçekten çok yorulduk. Ben hukukçuyum ama gerçekten bu ülkeden hiç umudum yok ama gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da genç kıza sarılarak, "Şuraya bakar mısın pırıl pırıl insanlar. Beraber çok çözüm bulacağız" yanıtını verdi.

Genç kız da "Biz Atatürk gençleriyiz. Her zaman yayınınızdayız. Her şey çok güzel olacak" sözlerini sarf etti.

SÖZCÜ: DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif haber sitesi Sözcü o anları "Genç hukukçu ile İmamoğlu arasında dikkat çeken diyalog" başlığıyla yayınladı.

Sosyal medyaya ortaya çıkarılan görüntülerde ise İmamoğlu'nu övgüye boğan genç kızın ilk defa değil daha önceleri de İmamoğlu ile beraber görüntülendiği ortaya çıktı. Hatta o kızın İBB'nin bir reklam filminde de oynadığı görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: OYUNCULARI DEĞİŞTİRİN

Twitter kullanıcıları İmamoğlu'na ve propagandasını yapan ajansa tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden öne çıkanlar...