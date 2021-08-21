Yine tiyatro mu, parti içi hesaplaşma mı? İYİ Partili Kavuncu'ya saldıranın kimliğiyle ilgili çarpıcı iddia

star.com.tr 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:50 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:50

Buğra Kavuncu katıldığı bir televizyon programı sonrası yumruklu saldırıya uğramış, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.



İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darbeden zanlının yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30'da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."

Yürütülen çalışmaların ardından, İstanbul Valiliği zanlının yakalandığını duyurdu.

31 yaşındaki S.O. Silivri'de gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

'İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI' ÜYESİ İDDİASI!

Saldırı sonrasında birçok iddia ortaya atıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden 'susmayacağız' ifadelerini kullandı.

İttifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisindeki birçok siyasetçi ise, saldırıyı yine kara propaganda aracı olarak kullanarak, açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi.

Ancak, yakalanan saldırganın kimliği hakkında ortaya atılan iddia, yeni soruları beraberinde getirdi.

Sosyal medya bazı gazetecilerin yaptığı paylaşımlarda, şahsın 'İYİ Parti Gençlik Kolları'na üye S.O. olduğunu iddia etti.

Konunun parti içi hesaplaşma mı, yoksa yine İYİ Parti tiyatrosu mu olduğu, henüz bilinmiyor.

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