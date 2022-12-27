Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

SRİ LANKA BÜYÜKELÇİSİ DİSSANAYAKE'Yİ KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dissanayake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dissanayake'nin eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

URUGUAY BÜYÜKELÇİSİ HUGO CAYRUS'U KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Cayrus, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cayrus'un, eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ LİLLİAN'I KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lillian, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Lillian'ın Türkçe "Nasılsınız?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sağ olun siz nasılsınız?" yanıtını verdi.

Lillian'ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

KIRGIZİSTAN BÜYÜKELÇİSİ KAZAKBAEV'İ KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kazakbaev, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kazakbaev'in eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.