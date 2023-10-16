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Politika

Yoğun Gazze diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan Başbakan Sunak'a tarihi hatırlatma: Gereği yerine getirilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reisi ile görüşmesinde gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sunak'a yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
Yoğun Gazze diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan Başbakan Sunak'a tarihi hatırlatma: Gereği yerine getirilmeli
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Gazze için yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"GERİLİMİ ARTIRICI ADIMLARDAN UZAK DURULMALI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İNGİLTERE BAŞBAKANI SUNAK'A TARİHİ HATIRLATMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

  • Reisi
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