Yol haritası görüşmede şekillenecek

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin programlarının uygunluk durumuna göre görüşmenin bu hafta yapılabileceği üzerinde duruluyor. İki liderin görüşmesine kadar da kurmayların çerçeveye yönelik teknik çalışması netleşmiş olacak. Liderlerin görüşmesiyle de, iki partinin ilkelerde ortaya koyduğu uzlaşının, bölge ve il dengelerine göre hayata geçirilmesini sağlayacak formüle dönüştürülmesi söz konusu olacak. Bu görüşmeler ve yapılacak detay çalışmanın, Kasım ayı başına kadar tamamlanması gerekecek.

GÖRÜŞME ÖNEM TAŞIYOR

AK Parti kurmayları, kendileri açısından aday tespiti takvimine yönelik startın Kasım’ın ilk haftasından itibaren verilmesi gerektiği üzerinde duruyor. Yapılan taslak çalışmada, aday adaylığı başvurularının 5-12 Kasım tarihleri arasında kabul edilmesi öngörülüyor. Ancak bu tarih, Başkan Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda(MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’nda(MYK) karara bağlanmadıkça kesinleşmiş olmuyor. Tarihin kesinleştirilmesi için de iki liderin yapacağı görüşme büyük önem taşıyor. Bu görüşmeden çıkacak neticeye göre kurmayların ittifak yapılabilecek iller üzerinde yapacağı detay çalışmaya göre süreç işletilecek.

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI

İki liderin varacağı uzlaşı ve parti kurmaylarının hazırlayacağı çerçeveye göre aday adaylığı başvurularının hangi şehirlerde olup hangilerinde olmayacağı netleştirilmiş olacak. MHP yönetiminin hassasiyetlerine göre MHP’nin elinde bulunan Adana, Mersin ve Manisa Büyükşehir belediye başkanlıklarında MHP adayına destek verilme durumunun ortaya çıkması halinde AK Parti’nin bu şehirlerde aday göstermemesi gerekecek. İki liderin önündeki önemli seçeneklerden bir diğerini de İstanbul ve Ankara’nın ilçeleri oluşturacak.