Bakırköy Belediye Meclisinde, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na ilişkin sözlerinin gündeme gelmesi üzerine çıkan tartışma nedeniyle oturuma ara verildi.

Bakırköy Belediye Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Çiğdem Kırıkoğlu başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile ilgili bazı iddialarda bulunduğunu söyledi.

Bu iddiaları AK Parti'li değil, CHP'li bir kişinin gündeme getirdiğini hatırlatan Fatinoğlu, "CHP'nin meclis grup başkanı ithamda bulundu, suçlamada bulundu, isim verdi. Açık açık, 'Bakırköy Belediye başkanının mal varlığı çok ciddi boyuta gelmiş, çok ciddi şaibe var.' dedi ve suçladı. CHP'nin grup başkanı, CHP'nin 22 yıldır yönettiği Bakırköy ilçesinin CHP'li belediye başkanının şaibeli bir şekilde çok büyük bir servet yaptığını söyledi." diye konuştu.

Fatinoğlu'nun, "Sizin meclis grup başkanınız Bakırköy'de 'Yolsuzluk, hırsızlık var.' diyor, siz Bakırköy'deki yolsuzluk, hırsızlık cümlelerini duymamaya, üstünü kapatmaya mı çalışıyorsunuz?" sorusuna Belediye Başkan Vekili Çiğdem Kırıkoğlu, "Hukuki olarak başvuruda bulunabilirsiniz, belediyemize soruları yazılı olarak sorabilirsiniz ama bugünün gündemi değil, müdahale ediyorum." şeklinde cevap verdi.

Fatinoğlu'nun konuşmasına, CHP'li meclis sıraları tepki gösterdi.

Belediye Başkan Vekili Kırıkoğlu, Fatinoğlu'nun konuşmasına izin veremeyeceğini belirtti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kırıkoğlu, meclise 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından meclise devam edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat'ın konuşma yaptığı sırada bir izleyici, CHP sıralarına doğru "Şimdi soruyorum, zabıtanızın benim arkadaşımın otelinde ne işi var?" diyerek tepki gösterdi.

Kırıkoğlu, izleyiciye, "Konuklar ifadede bulunamaz" diye uyarıda bulundu.

Bunun üzerine yaşanan tartışma nedeniyle meclise yeniden ara verildi.

