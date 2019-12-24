İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9487
  • EURO
    6,6064
  • ALTIN
    283.568
  • BIST100
    112175
Politika

YPG, ABD’nin parasıyla kiralık terörist tutuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir taraftan yurt içinde diğer taraftan da Suriye ve Irak’a gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü YPG/PKK’ya büyük darbeler vurdu.

24.12.2019  03:23 - Güncelleme: 24.12.2019  03:24

Operasyonlarla ağır militan kaybına uğrayan terör örgütü, dağa çıkışların önünün de kesilmesiyle terörist bulmakta zorluk çekmeye başladı. Terör örgütü, hal böyle olunca da çareyi terörist kiralamakta buldu. Suriye’de yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; YPG/PKK savaşın hüküm sürdüğü ülkede işsizlik ve sefaletle kıvranan kişilerin peşine düştü. Bu durumu kendi lehine kullanmaya çalışan örgütün ABD’nin gönderdiği parayla bu kişileri paralı terörist olarak kiraladığı belirtildi. 

EVLERİMİZİ YAKTILAR 

Suriye’de barışı sağlamak amacıyla savaştan kaçan gençlerin kurduğu Barış Komitesi üyeleri de yerel kaynakları doğruladı. Komite üyesi Victoria Davud, Amerika para göndermeyi keserse YPG ve PKK’nın biteceğini söyledi. Davud, “Suriye gençler için çok sıkıntılı bir yerdi, PKK onları Münbiç’e, savaş olan yerlere götürüyor. 3 kardeşimi Esad ve PKK zorla götürür diye oradan çıktık” dedi. 

KÜRTLERİN SESİ DEĞİL 

Komitenin bir diğer üyesi olan Victoria Davud’un erkek kardeşi Sepan Davud ise PKK/YPG/PYD Suriye’deki Kürtlerin sesi olmadığını ve bunun altını çizerek dünyanın bunları duymasını istediğini kaydetti. Davud, “Orada yaşanan zulümleri bırakmıyorlar dünya duysun o yüzden Kürtlerle alakaları yok. Suriye Kürtlerinin bütün din ve dillere bağlı insanlarla muhabbetleri var” diye konuştu. 

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi
Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi
Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez
O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.