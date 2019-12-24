YPG, ABD’nin parasıyla kiralık terörist tutuyor

24.12.2019 03:23 - Güncelleme: 24.12.2019 03:24

Operasyonlarla ağır militan kaybına uğrayan terör örgütü, dağa çıkışların önünün de kesilmesiyle terörist bulmakta zorluk çekmeye başladı. Terör örgütü, hal böyle olunca da çareyi terörist kiralamakta buldu. Suriye’de yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; YPG/PKK savaşın hüküm sürdüğü ülkede işsizlik ve sefaletle kıvranan kişilerin peşine düştü. Bu durumu kendi lehine kullanmaya çalışan örgütün ABD’nin gönderdiği parayla bu kişileri paralı terörist olarak kiraladığı belirtildi.

EVLERİMİZİ YAKTILAR

Suriye’de barışı sağlamak amacıyla savaştan kaçan gençlerin kurduğu Barış Komitesi üyeleri de yerel kaynakları doğruladı. Komite üyesi Victoria Davud, Amerika para göndermeyi keserse YPG ve PKK’nın biteceğini söyledi. Davud, “Suriye gençler için çok sıkıntılı bir yerdi, PKK onları Münbiç’e, savaş olan yerlere götürüyor. 3 kardeşimi Esad ve PKK zorla götürür diye oradan çıktık” dedi.

KÜRTLERİN SESİ DEĞİL

Komitenin bir diğer üyesi olan Victoria Davud’un erkek kardeşi Sepan Davud ise PKK/YPG/PYD Suriye’deki Kürtlerin sesi olmadığını ve bunun altını çizerek dünyanın bunları duymasını istediğini kaydetti. Davud, “Orada yaşanan zulümleri bırakmıyorlar dünya duysun o yüzden Kürtlerle alakaları yok. Suriye Kürtlerinin bütün din ve dillere bağlı insanlarla muhabbetleri var” diye konuştu.