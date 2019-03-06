'YPG füze atıyor Bay Kemal savunuyor'
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin beka sorunu olmadığını öne sürerek terör örgütü YPG’yi destekleyen Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi: Oradan atılan füzelerle insanlarımızı şehit ettiler, bu adam YPG ile kol kola, omuz omuza.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’un 4 ilçesinde ayrı ayrı miting yaptı. Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt’ta vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda da “TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni”ne katıldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin beka sorunu olmadığını söylediğini aktararak, “Moderatör kendisine ‘Suriye’de sıkıntılar var.’ diye soruyor. ‘Ne sıkıntısı var?’ diyor. Yani adam hala YPG’yi, PYD’yi savunuyor. Oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu, adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi? Beraber” dedi.
BUNLARI SANDIĞA GÖMELİM
HDP’lilerin açıklamalarını izleten Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Kuzey Irak’ta, haydi defol oraya git. Şimdi ben Sancaktepe’de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım. Gelin, bu teröristlerle beraber olmayın. Bay Kemal bunlarla kol kola, omuz omuza dolaşıyor. CHP, HDP, sözde İYİ Parti, Saadet, bunlar hep beraber, dörtlü çete. Bu oyunu beraber bozmamız lazım.”
“Nasıl Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de inlerine girdiysek, bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart’ta gelin gömelim” diyen Erdoğan “Şimdi Bay Kemal kimlerle kol kola? Terör örgütüyle. Öyle mi? Arkasında kim var, teröristler var. Bay Kemal bunlarla beraber gidiyor. Dörtlü çete şu anda sandığa beraber gidiyorlar. Biz de Cumhur İttifakı’yla gidiyoruz. Cumhur İttifakı ‘beka meselesi’ diyor. Kime? İşte bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı beka meselesi” diye konuştu.
SİHA OLUR ÜSTLERİNDE PATLARIZ
“Bu ülkeyi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar” diyen Erdoğan “Buna tevessül edenlere de aynen F16 oluruz, İHA, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız. Zira 22 milyon km2’den küçüle küçüle 780 bin km2’ye geldik. Şimdi buraya bölme, parçalama asla ve kata buna fırsat vermeyiz. 15 Temmuz’da bunlara gereken dersi verdik mi? Şimdi yine bunları nasıl hukuk içerisinde toplayıp cezaevlerine gönderiyorsak, bundan sonra da aynısı olur. Şu anda da hala devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 31 Mart’ta sadece belediye başkanlarının seçilmeyeceğini ülkenin geleceği için de tercihte bulunulacağını belirten Erdoğan “Bir yandan ülkesi ve milleti için gece gündüz çalışan Cumhur ittifakı var, diğer yanda ise kendi çıkarları ve hırsları uğruna terör örgütleriyle dahi iş birliği yapmaktan kaçınmayan bir başka ittifak var” dedi.
BAYKAL’I DA BÖYLE KANDIRDI
Kılıçdaroğlu’na bir koyun verilse onu da kaybedeceğini vurgulayan
Erdoğan “9 kere seçim kaybetti hala bırakmıyor koltuğu. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar seçim kaybedeceksin hala orada kalacaksın. Yok öyle birisi. Ama bu adam öyle, çok seviyor koltuğu. Sayın Baykal’ı da öyle aldattı. ‘Ben yokum’ dedi, ertesi gün adaylığını açıkladı” diye konuştu.
İSTANBUL-SANCAKTEPE
ADAY TANITIMINI NEREDE YAPTINIZ?
Başkan Erdoğan, CHP’nin ‘AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok, kreş yok’ diyen İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “İstanbul’da aday tanıtımını nerede yaptınız? Haliç Kongre Merkezi’nde yaptığınız” dedi. İstanbul’daki kongre ve kültür merkezlerini sayan Erdoğan “Şimdi Bay Kemal bunları bilmez. Ama Bay Kemal’in gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez” diye konuştu. Erdoğan CHP’nin çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demek olduğunu belirterek “CHP eşittir 4Ç” dedi. İstanbul’a yapılan yatırımları sayan Erdoğan “Bu Bay Kemal’in aklı bunları alır mı? Almaz, bu biliyorsunuz meşhurdur İstanbul’dan aday olduğu zaman Kağıthane’ye Kağıttepe diyen bir adamdır. Tanımaz İstanbul’u, bilmez” ifadesini kullandı. Sancaktepe’ye Anadolu Yakası’nın en büyük şehir hastanesinin kurulacağını anlatan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki hastanelerin içler acısı durumunu hatırlattı. Erdoğan, Sancaktepe’deki tapu sorununu yüzde 95 oranında çözdüklerini dile getirerek, “5 bin 744 Sancaktepelinin tapularını teslim ettik” dedi.
KİRANIZI HER ŞEYİ VERECEĞİZ
Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul genelinde 23 ilçede 65 bin 399 riskli yapı tespit edildiğini, bu yapılarda bulunan 245 bin 153 adet konut ve işyerinin yıkımının yapıldığını anlattı. Sancaktepe’de yaşayanlardan bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Erdoğan, “Kiranızı, her şeyini veriyoruz, vereceğiz. Şu ana kadar hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın biz de o evleri yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp, o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım” diye konuştu.
388 lira taksit 20 yıl vadeyle 50 bin konut
Başkan Erdoğan, Kasımpaşa’da “TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni”nde vatandaşların 388 lira taksit, 20 yıl vadeyle ev sahibi olacakları konutlar için taleplerin Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla bugünden itibaren toplanmaya başlanacağını açıkladı. Erdoğan’ın şunları söyledi: “Türkiye 31 Mart’ta hem Belediye Başkanlarını seçecek hem de geleceğine ilişkin karar verecek. Birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Türkiye’yi seçimleri üzerinden istikrarsızlaştırmak için oyunlarını sahneye koymaya başladı, sanıyorlar ki İstanbul buna müsaade edecek.
BUGÜN BAŞLIYOR
TOKİ’nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutların diğer özelliği de yatay mimari ile inşa edilecek olmasıdır. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Bu proje ile kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Düşük ve orta gelir sahibi vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların hayırlı olmasını diliyorum. Dar gelirlere yönelik grupta taksitler 388 liradan başlayacak ödeme süresi 20 yıl olacak. Kira bile ödemiyorsun. Orta gelirde taksitler 759 liradan başlayacak ve vade 15 yıl olacak.Türkiye Emlak Katılım Bankası tekrar canlanıyor, prosedürler tamamlandı. Bugün burada bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz.”
İSTANBUL-KASIMPAŞA
İSTANBUL-ESENYURT
YOLA GELECEKLER
Başkan Erdoğan Esenyurt’ta da halka hitap ederek şunları söyledi: “Tanzim satışlarla ilgili 31 Mart’a kadar bu iş düzene girdi girdi. Girmedi yeni adımları atacağız. Benim vatandaşım mahallesine kadar bu satışlarla ucuz gıdaya ulaşacak. Ya yola gelecekler ya yola gelecekler. Çünkü biz vatandaşımızı tefecilere sömürtmeyeceğiz.”
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