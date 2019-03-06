'YPG füze atıyor Bay Kemal savunuyor'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’un 4 ilçesinde ayrı ayrı miting yaptı. Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt’ta vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda da “TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni”ne katıldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin beka sorunu olmadığını söylediğini aktararak, “Moderatör kendisine ‘Suriye’de sıkıntılar var.’ diye soruyor. ‘Ne sıkıntısı var?’ diyor. Yani adam hala YPG’yi, PYD’yi savunuyor. Oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu, adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi? Beraber” dedi.

BUNLARI SANDIĞA GÖMELİM

HDP’lilerin açıklamalarını izleten Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Kuzey Irak’ta, haydi defol oraya git. Şimdi ben Sancaktepe’de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım. Gelin, bu teröristlerle beraber olmayın. Bay Kemal bunlarla kol kola, omuz omuza dolaşıyor. CHP, HDP, sözde İYİ Parti, Saadet, bunlar hep beraber, dörtlü çete. Bu oyunu beraber bozmamız lazım.”

“Nasıl Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de inlerine girdiysek, bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart’ta gelin gömelim” diyen Erdoğan “Şimdi Bay Kemal kimlerle kol kola? Terör örgütüyle. Öyle mi? Arkasında kim var, teröristler var. Bay Kemal bunlarla beraber gidiyor. Dörtlü çete şu anda sandığa beraber gidiyorlar. Biz de Cumhur İttifakı’yla gidiyoruz. Cumhur İttifakı ‘beka meselesi’ diyor. Kime? İşte bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı beka meselesi” diye konuştu.

SİHA OLUR ÜSTLERİNDE PATLARIZ

“Bu ülkeyi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar” diyen Erdoğan “Buna tevessül edenlere de aynen F16 oluruz, İHA, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız. Zira 22 milyon km2’den küçüle küçüle 780 bin km2’ye geldik. Şimdi buraya bölme, parçalama asla ve kata buna fırsat vermeyiz. 15 Temmuz’da bunlara gereken dersi verdik mi? Şimdi yine bunları nasıl hukuk içerisinde toplayıp cezaevlerine gönderiyorsak, bundan sonra da aynısı olur. Şu anda da hala devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 31 Mart’ta sadece belediye başkanlarının seçilmeyeceğini ülkenin geleceği için de tercihte bulunulacağını belirten Erdoğan “Bir yandan ülkesi ve milleti için gece gündüz çalışan Cumhur ittifakı var, diğer yanda ise kendi çıkarları ve hırsları uğruna terör örgütleriyle dahi iş birliği yapmaktan kaçınmayan bir başka ittifak var” dedi.

BAYKAL’I DA BÖYLE KANDIRDI

Kılıçdaroğlu’na bir koyun verilse onu da kaybedeceğini vurgulayan

Erdoğan “9 kere seçim kaybetti hala bırakmıyor koltuğu. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar seçim kaybedeceksin hala orada kalacaksın. Yok öyle birisi. Ama bu adam öyle, çok seviyor koltuğu. Sayın Baykal’ı da öyle aldattı. ‘Ben yokum’ dedi, ertesi gün adaylığını açıkladı” diye konuştu.

İSTANBUL-SANCAKTEPE

ADAY TANITIMINI NEREDE YAPTINIZ?