YPG kiralık bir örgüt

2011 yılında Suriye rejimini eleştirerek demokrasi talep eden Kürt Siyasetçi Mişel Temmo, terör örgütü PKK tarafından öldürüldü. Mişel’in ağabeyi, Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Temmo Star’a konuştu. PKK’nın sözde yöneticisi Sabri Ok’un Kamışlı’da olduğunu ifade eden Temmo, YPG-PKK gerçeğini Suriye rejimiyle karanlık ilişkilerini terör örgütlerinin zulmünden kaçan yüz binlerce insanın trajedisini ve ABD’nin bölgede kurmaya çalıştığı terör devletini anlattı.

PKK REJİMİN UŞAĞI

2011 yılında Suriye rejiminin, Kamışlı’da öldürülen Mişel’i katletme taşeronluğunu PKK’ya ihale ettiğini dile getiren Abdülaziz Temmo, o zamandan bugüne yaşananları şu sözlerle anlattı: O dönemde Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk Şam’dan Süleymaniye’ye gitti. Celal Talabani ve Murat Karayılan ile bir ittifak yaptılar. Suriye’deki tüm Kürtler PKK’nın kontrolünde olacak, muhalifler ise sürgün edilecekti. Kürtler Esad’a karşı muhaliflerle birlik olmasın diye kontrol PKK’da olacaktı. YPG zorla milletin gençlerin silâhaltına alıyor. Kürt olsun Arap olsun herkese bu zulmü yapıyorlar. Çocukların eline silah verip savaştıran YPG bizim temsilcimiz olamaz.

YPG NE MAL BIRAKTI NE EVLAT

YPG’nin tüm yönetim kadrosu PKK’lı Ermenistan, Türkiye, Irak ve İran Kürtleridir. Hiç biri Suriyeli değil. YPG’nin kadrolarında dışarıdan gelen beş bin PKK’lı var. Aslen Suriyeli olup YGP içinde yönetim kadrosunda olan Şahin Çilo, Mahmut Berğedan, Nureddin Sofi, Bahoz Erdal gibileri ise Suriyeli ancak PKK’nın okulunda yetişmiş, 35 yıldır Türkiye’ye saldırıyorlar. PKK rejimin silah ve parasıyla, İran’ın desteğiyle zorla toprağımıza el koydu sonrada Amerika gelip onlara hami oldu. Suriye’de YPG’nin üst düzey 28 yöneticisi PKK’nın kadrosundan gelenlerden oluşuyor, Amerika bunları kiraladı. ABD, yalan söylüyor PKK ile YPG aynı şeydir. Maalesef Suriye Kürtleri bu gün iki büyük ateşin ortasında kalmış. Biri kandil öbürü Erbil ateşi. 2012’den buyana tüm bölgeyi işgal ettiler. Türkiye Afrin harekâtı ile onları kovdu. Ancak onlar ne Kürtlerin neden buradaki Arapların temsilcileri değiller. Milletin yüzde 80’i Türk askerini yolunu gözlüyor. Bu teröristler ne mal bıraktı ne evlat. Yaklaşık 600 bin Kürt Türkiye’de, 300 bini Irak’ta belki bir milyona yakını Avrupa’ya kaçmak zorunda kaldı. PKK demografik yapıyı da değiştiriyor. YPG/PKK Türkiye’yi düşman gösteriyor. Oysa Suriye Kürtlerinin düşmanı rejimdir. PKK buraya geldikten sonra 16 bin gencimizi katletti.

‘BU BİR KANDIRMACA’

Amerika’nın sözde Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için koyduğu milyon dolarlık ödüller kandırmacadır. Bu karardan sonra YPG’iler binlerce bebek katili Öcalan posteri açtı ve biz PKK’nın çocuğuyuz dediler. Amerika bu üç teröristin Kandil ile Süleymaniye arasında olduklarını, kendi üslerinin bir kilometre ötesinde olduklarını çok iyi biliyor. Amerika PKK ile YGP farklı şeydir iddiasını sürdürüyor. Bu bir kandırmacadır.

ERKEKLERİ REHİN ALDILAR

Münbiç´te yaşayan ve daha önce rahatça Cerablus veya farklı noktalara gidebilen sivillerin son on gündür kent dışına çıkmaları teröristler tarafından engelleniyor. Menbiç´ten çıktıktan sonra Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Cerablus tarafına gelen siviller, erkeklerin rehin alındığını ve şehirden çıkışlarına izin vermediğini söyledi. Zulümden kaçan siviller teröristlerin erkekleri zorla silahaltına aldıklarını belirtiler. YPG’NİN İSMİNİ ESAD KOYDU