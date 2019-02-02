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YPG’nin ölüm koridoru

Deyrizor’u işgal eden YPG sivillere zulmetmeye devam ediyor. BMMYK, teröristlerin sivil geçişlerine izin vermediğini, bölgeden kaçanlar arasında bugüne kadar 29 çocuğun donarak öldüğünü açıkladı. 

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, düzenlediği basın toplantısında, Deyrizor’un doğusunda YPG/PKK ile DEAŞ’ın çatıştığı bölgede arada kalan binlerce sivilin güvenliğinden endişe duyulduğunu vurguladı. Mahecic “Suriye’nin bu bölgesindeki insani durum şu anda kritik. Haseke’nin Irak sınırında yer alan Hol bölgesindeki kampa sadece geçen hafta 10 bin sivil kaçtı. Aralık ayı başından bu yana Hol’a 23 bin sivil geçti” şeklinde konuştu. 

29 ÇOCUK ÖLDÜ 

Sivillerin, aç olarak mayın tarlalarından zorlu bir yolculuk sonucu SDG adını kullanan YPG/PKK’nın kontrol noktalarına ulaştığını aktaran Mahecic “Siviller SDG mevkilerine ulaştıklarında üstü açık kamyonlara bindirildiklerini ve kış mevsiminde Hol’a doğru başka bir zorlu yolculuğa mecbur edildiklerini aktardılar. Soğuk altında Hol’a doğru yolculuk yapan ve büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillere yol boyunca çok az ya da hiç insani yardım yapılmıyor. Aralık ayı başından bu yana bölgeye giden sivillerden yolculuk esnasında 29 çocuk hayatını kaybetti. Bu çocukların ölüm sebebinin kötü beslenme ve hipotermi” dedi.

İZİN VERMİYOR 

İnsani yardım kuruluşlarının toplu olarak, sivillerin hayatını kurtarmak için YPG/PKK’dan transit geçiş yolu açılmasını talep ettiğini belirten Mahecic, terör örgütünün son iki haftadır bu talebi yerine getirmediğinin altını çizdi. Mahecic, BMMYK olarak, SDG’nin sivillerin kimlik belgelerine sürekli olarak el koyma uygulaması konusunda endişeli olduğunu vurgulayarak, ayrıca terör örgütünün bölge içinde yerinden edilmiş sivillerle Haseke ilindeki kamplardaki sivillerin hareket özgürlüğünü engellediğini kaydetti. Sözcü, SDG ismini kullanan YPG/PKK’ya sivillerin hareket özgürlüğünü engellememe çağrısı yaptı.                

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