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'YPG/PKK aynı, kanıtlar açık'

Son zamanlarda, YPG’ye destek veren açıklamalarıyla dikkati çeken ABD’li Senatörü Lindsey Graham, terör örgütü YPG/PKK için ‘Kürt müttefiklerimiz’ cümlesini kullanması tepkilere neden olmuştu.

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Bu sözlerin sahaba Graham, Türkiye’ye bir ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’ı kabul etti. 2,5 saat süren kabulde, ABD’li senatöre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Twitter’dan paylaştığı görüntüler izletildi. ABD’li senatörün gerçeğine görmesinde bu 2,5 saatlik görüşme yeterli oldu. Basın toplantısı düzenleyen Graham, Obama dönemindeki ABD stratejisinin hatalı olduğunu belirterek “PYD/YPG’nin silahlandırılması planını öğrendiğimde bunun Türkiye için ne anlama geldiğini çok iyi biliyordum. YPG’nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır” diye konuştu. 

SİLAH İTİRAFI GELDİ 

“Türkiye’yi korumalı ve Suriye’de Türkiye için ortaya çıkardığımız YPG/PKK sorunu çözmeliyiz” diyen Graham “Obama YPG’yi silahlandırarak Türkiye için bir kabus yarattı. Trump, çekilmede çok dikkatli olmalı ve bu sorunu Türkiye’nin kucağına bırakmamalı. YPG Münbiç’ten uzaklaştırılmalı. Fırat’ın doğusuna uzanan bir tampon bölge oluşturulmalı” diye konuştu. “Esad bir savaş suçlusu” diyen Graham, Suriye’den çekilirken “İsrail’deki dostlarını” düşündüklerini de ifade etti. 

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