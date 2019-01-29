YPG/PKK insanları haraca bağladı

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Münbiç’ten çıkmak isteyen halktan yüklü miktarda para aldığı arama noktası görüntülendi. Münbiç’ten kaçarak Cerablus’a gitmeye çalışan halktan haraç alan terör örgütü, parası olmayanların ise değerli eşyalarına el koyuyor. Terör örgütü YPG/PKK’nın baskılarından kaçmak isteyen halk, Münbiç’i terk etmeye devam ediyor. Günde yaklaşık 700 kişinin terk ettiği Münbiç’te kontrolü elinde bulunduran YPG/PKK terör örgütü, halkın bölgeden kaçışını da ranta çevirdi.

PARALARA EL KOYDU

Terör örgütü, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile güvenli hale getirdiği Cerablus’a geçmek için insanların kullandığı tek geçiş yoluna arama noktası kurdu. Münbiç’e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Dadat Kasabasına arama noktası kuran terör örgütü, gençlerin geçişine izin vermezken, kadın, çocuk ve yaşlılardan ise yüklü miktarda paralar alıyor. Parası olmayanların ise değerli eşyaları ile cep telefonları ve araçlarına el konuluyor.

YPG’NİN DEAŞ OYUNU

Suriye’nin Irak sınırındaki Deyrizor’da terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki sözde çatışmalar ise sürüyor. DEAŞ’ın, Deyrizor’da sıkıştığı Bagoz beldesinde YPG/PKK’nın dayattığı şartları kabul etmeyerek, çatıştığı iddia edildi.

YPG/PKK, DEAŞ’lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ’ın Musul’u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. ‘Kürtlerin temsilcisi’ diye pazarlanan terör örgütü YPG/PKK’yı ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ile Türkiye’nin terör bataklığını kurutma kararlılığı, çıkmaza sokmuş ve ardı ardına kanlı saldırılar gerçekleşmişti.

DANIŞIKLI DÖVÜŞ

Sözde çatışan iki terörist grubun danışıklı dövüşünde YPG/PKK’nın son talebi DEAŞ’tan elinde tuttuğu örgüt mensuplarını teslim etmesini oldu. Ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ, 24 Ocak’ta saldırı başlatmıştı. Bagoz’da çok sayıda yabancı uyruklu DEAŞ’lı olduğu biliniyor. ABD öncülüğündeki koalisyon da iki terör örgütü arasındaki pazarlığın yapılabilmesi için ara verdiği saldırıları yeniden başlattı. ABD uçakları, cumartesi ve pazar Bagoz beldesi ve çevresine saldırı düzenledi.