YSK Başkanı Sadi Güven: Herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil

Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun süreçle ilgili sorusuna Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil." ifadesini kullandı.