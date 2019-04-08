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YSK Başkanı Sadi Güven: Herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 'Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam.' dedi.

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Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun süreçle ilgili sorusuna Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil." ifadesini kullandı.

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