YSK Başkanı Sadi Güven: Herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 'Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam.' dedi.
- AA
Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun süreçle ilgili sorusuna Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil." ifadesini kullandı.
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