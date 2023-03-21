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Politika

YSK ilan etti! İşte 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek isimler

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvuruları kabul edilenler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi.

AA21 Mart 2023 Salı 20:48 - Güncelleme:
YSK ilan etti! İşte 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek isimler
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YSK'nın internet sitesinde yer alan karara göre, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuranların sunduğu bilgi ve belgeler incelendi.

İnceleme sonucu, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal'ın, kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvurularının kabulüne karar verildi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran 11 isim için seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında yarın imza verilerek, teklifte bulunulmaya başlanacak.

Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında 100 bin imzanın toplanması gerekecek.

Seçmenler, ilgili ilçe seçim kurullarına, 08.00-20.00 saatleri arasında başvurabilecek, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin işlemleri yapılacak, ancak saat 20.00'den sonra gelenlere teklifte bulundurulmayacak.

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • 14 mayıs seçim
  • cumhurbaşkanı adayları

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