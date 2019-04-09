YSK, KHK kararını 'toptan' verecek

Kamudan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş olmasına rağmen 31 Mart’ta aday olup başkan seçilen isimlerin durumuna ilişkin tartışmalar Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gündemine getiriliyor. Kars’ın Digor ilçesinde seçim kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre Dağpınar beldesinde belediye eş başkanlığına seçilen Abubekir Erkmen’e mazbatasını vermemişti. Mazbatanın verilmeme sebebinin ise Erkmen’in KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiş olması olarak açıklanmış ve YSK’ya yazı göndererek, Erkmen’e mazbatasının verilip verilmeyeceği konusunda görüş istemişti.

DİLEKÇEYLE BİLDİRDİ

AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu da, HDP’nin Bağlar Belediye Başkan adayı Zeyyat Ceylan’ın öğretmen olarak görev yapmakta iken KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağına ilişkin dilekçesi ile İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. Kars’ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinde Abubekir Erkmen, Diyarbakır Bağlar’da Zeyyat Ceylan, Van’ın ilçelerinden Tuşpa’da Yılmaz Berki, Edremit’te Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran’da Leyla Atsak’ın aralarında olduğu, 10 dolayında isimle ilgili başvurunun YSK’ya iletildiği belirtildi. KHK’lıların durumu YSK’nın vereceği kararla netleşecek. Gözlerin çevrildiği isimler konusunda YSK’nın tüm KHK’lılarla ilgili topluca bir karar verme eğiliminde bulunduğu kaydedildi.