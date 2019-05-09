'YSK milletin yüreğine su serpti'

Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul seçimleri ile ilgili haklı ve meşru itirazları görüştüğünü ve adaletli bir kararla milletin yüreğine su serptiğini söyleyen Bahçeli şunları söyledi: “YSK, oy çokluğuyla hakkın, halkın ve hukukun tercümanı olmuştur. YSK’nın vermiş olduğu kararı alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek, kurul üyelerine çete üyesi, hukuk cinayeti işlediler gibi itham ve iftiralarda bulunmak kirli bir ağızdır, yanlı bir bakıştır, yanlış bir değerlendirmedir, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır. CHP Genel Başkanı ve sözcüleri her şeyi yanlış anlıyor, atı arabanın ardına koşuyorlar. Önde TC tabelasını asarlar, arkada ‘YPG bize mi saldıracakmış’ diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar. CHP ve peşine taktığı çıkar ortakları İstanbul seçimlerine hile karıştırmışlar, organize usulsüzlüklerin faili olmuşlardır.

GÜL, VEFASIZLIK YAPIYOR

“Bir arpa boyu yol alamamaktan bahsedenler art niyetlidir, sinsi hesap peşindedir” sözleriyle Abdullah Gül’ün açıklamalarına göndermede bulunan MHP Lideri Bahçeli “367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup, kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek ‘iki üzüntü yaşadığını’ söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan, kendisinin cumhurbaşkanı olması için 3. turu deneyen bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum: AK Parti’ye vefasızlık yapıyor ama MHP’nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun” ifadelerini kullandı.