YSK: Seçimin sonucunu etkiler

Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart’ta yapılan İBB seçiminin iptaline ilişkin 4’e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı. 250 sayfalı gerekçede şu tespitler yer aldı:

108 SANDIKTA ŞAİBE: Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 30 bin 281 seçmenin oy kullandığı 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemiştir.

300 BİN ŞÜPHELİ OY: Seçmen listesinde yapılan bütün maddi hatalar ve/veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısını 300.000’den fazla olduğu, bu sayının AK Parti ve CHP adayları arasındaki oy farkının 20 katından fazla olduğu tespit edilmiştir.

GEÇERSİZ 35 BİN OY CHP’YE YAZILDI: CHP lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda, geçersiz olması gereken oyların toplamı 35.000 civarında. Bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkiler.

706 USULSÜZ OY: 377 kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 adet zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir. Bu şekilde oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu görülmüştür.

İTİBAR EDİLEMEZ: Oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 212 bin 276 seçmenin oy kullandığı 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, seçimin neticesine müessir görülmüştür.

İZAH EDİLEMEDİ: 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının neden kanuna aykırı belirlendiği, ilçe seçim kurulları tarafından izah edilememiştir.

SONUCA MÜESSİR HALLER: Sonuca etkili sayıdaki sandıkta, sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirilmesi ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması hususu ile bir bütün olarak değerlendirilen diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında görülmüştür.

GÜVENİRLİLİK ORTADAN KALKTI: Sandık kurulu başkanının mülki amir tarafından bildirilen kamu görevlileri listesinden seçilmesi yasal zorunluluktur. Bu zorunluluğa ilçe seçim kurullarınca makul ve hukuki bir gerekçe ileri sürülmeksizin uyulmamış olması ve bu suretle kanunla getirilen sandık kurulu başkanının belirlenmesine dair şekil şartlarının ihlali, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldırmaktadır.

EMSAL İCTİHAD YOK: Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesine ilişkin itirazlar da ilk kez bu seçimde Kurulumuzun önüne gelmiştir. Dolayısıyla YSK’nın daha önceden bu konuda vermiş olduğu emsal oluşturacak bir içtihadı bulunmamaktadır.