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'YSK sistemi Batı’ya model olur'

AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla seçim sürecini değerlendirdi.

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SAYGILI OLUN: ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye’deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır. Başkan Trump’ın seçildiği seçim süreci halen Rusya’nın müdahalesi var mı yok mu gibi halen sıcak gündem olan yargı süreçlerinin parçasıdır. Avrupa Konseyi’nin yersiz açıklamaları oldu. YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir. Seçim süreçlerinin yöneticisi hukuk kurallarıdır. Gururlu bir demokrasimiz var ve saygı bekliyoruz. Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye’deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir.

HALKIN KARARI: Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir. Bu kararı da YSK verecektir. Vatandaşımızın iradesi net olarak görüldükten sonra da hepimiz başımızın üstünde yeri var, saygı duyuyoruz, bu vatandaşımızın bize emanetidir, ve kazananı tebrik edeceğiz. 

SÜREÇ NORMAL: Olağanüstü bir durum yoktur. Sakin bir şekilde süreç beklenecek, sonuç ortaya çıktığında hepimiz sonucu selamlayacağız. Sürekli olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı değil. Anıtkabir Defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz.

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

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