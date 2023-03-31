YSK suratlarına vurdu... Başkan Erdoğan: ''AYM'ye gideceğiz'' diyorlar, yolunuz açık olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, ramazana 11 il ve ilçelerinde ağır hasara yol açan depremlerin üzüntüsüyle girildiğini belirtti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emin olun deprem ateşi, sadece düştüğü yeri değil 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın pek çok yerinden taziye mesajları aldıklarını belirten Erdoğan, depremden 3 gün sonra Gaziantep'i, 2 hafta sonra da Nurdağı'nı Cumhur İttifakı olarak ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlk günlerdeki arama kurtarma ve acil yardım ihtiyaçlarının yerini, enkazın kaldırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması, kalıcı konutların inşası süreçleri takip etti. AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Türkiye'nin değişik yerlerinden partimizin belediyeleri burada kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler, hala yürütüyorlar, sonuna kadar yürütecekler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. 'Durmak yok, yola devam.' dedik. Geçici barınma alanlarını, konteynerleriyle, prefabrikleriyle, çadırıyla eldeki tüm imkanları kullanarak yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları altyapısıyla, sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleriyle, parkıyla, yeşil alanıyla adeta bir mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz. İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yuvalarına dönüyorlar. Hasarsız ve az hasarlı evlerde oturulmaya, iş yerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı."

"EVİNİ KAYBETMİŞ İNSANLARI BİR AN ÖNCE YENİ YUVALARINA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Yaklaşık 2,5 milyon kişinin halen deprem bölgesi dışındaki şehirlerde, 2,5 milyon kişinin de geçici barınma alanlarında misafir edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evini kaybetmiş insanları bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşaat sürecini depremin hemen ardından başlattık. Yürüttüğümüz hasar tespit çalışmaları sonunda tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu gördük." dedi.

"Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir." ifadesini kullanan Erdoğan, yeni konutları zemin artı 3 ve zemin artı 4 katı geçmeyecek binalarda 3 oda 1 salon olarak güvenli ve kullanışlı bir tasarımla yapacaklarını, köy evlerini de tek katlı, ahırı ve bahçesiyle her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırladıklarını söyledi.

Gaziantep'te de 29 bin 741 deprem konutu ve 12 bin 607 köy evi inşa edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu konutlardan 7 bin 87'sinin temelini bugün buradan atıyoruz. Kilis'te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Deprem konutlarımızın, hak sahiplerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimizi, bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin yanı sıra şehrin yöneticilerinin, iş dünyasının, kanaat önderlerinin, vatandaşlarımızın görüşlerini de alarak şekillendiriyoruz.

Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sanayisini, ticaretini, tarımını velhasıl birikimini ve hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini, mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla tasarlıyoruz. Bugüne kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atacağımız temellerle beraber 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor, yeni inşaatlara girişiliyor. Daha önce başlattığımız 500 bin konut, 1 milyon altyapı, arsa ve 50 bin iş yeri projesini de kuralarını çekerek hak sahiplerini belirleyerek sürdürüyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz."

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Kastamonu, Bartın, Giresun sellerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmeden herkese evlerini teslim ettilerse, Gaziantep'te de aynısını gerçekleştireceklerini belirterek, "Depremzede her kardeşimin hakkını, hukukunu bizzat takip edecek, çalışmaların aksaksız yürümesini sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümüyle ilgili de kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı" modeliyle şehirleri en kısa sürede depremlere, sellere, heyelanlara, yangınlara ve diğer tüm risklere karşı dayanıklı, güvenli, huzurlu hale getirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Neredeyse 30 yıldır belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak milletin hizmetkarı olduğunu dile getiren Erdoğan, bugüne kadar millete verdikleri her sözü tuttuklarının altını çizdi.

Tarihin en kapsamlı, en güçlü, en hakkaniyetli demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzalarının olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz de sağ olsun bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadı, hep destek oldu, hep yanımızda oldu. Özellikle Gazianteplilerin teveccühünün bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Bir kez daha Cumhuriyet İttifakı olarak desteğinize talibiz. Cumhuriyetimizin ilk asrı, acısıyla, tatlısıyla bizleri bu noktaya kadar getirdi. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini, önemli ölçüde telafi ettik. Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Allah'ın izniyle, önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bir şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz."

Erdoğan, "Bu yolda Cumhur İttifakı ile birlikte yürümeye var mıyız?" sorusuna "Evet" yanıtını almasının ardından, alandakilerle "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız, Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

- "BİZ HİZMETİN PEŞİNDEYİZ"



"Yedili koalisyonlarla, masaüstü-masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez." diyen Erdoğan, dünyanın ve Türkiye'nin kritik bir yol ayrımında olduğu bugünde "Doğru adımlarla yola devam" diyerek, Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin sahip olduğu mevcut kazanımlar gibi bundan sonra elde edeceği tüm imkanları da milletin her bir ferdinin hizmetine sunacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz, size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." dedi.

Türkiye'nin eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, haberleşmede, enerjide, tarımda, sanayide, şehirleşmede, sporda, sosyal desteklerde nereden nereye geldiğini görenlerin bu sözle neyi murat ettiklerini iyi bildiklerini söyleyen Erdoğan, seçime 40 günün kaldığını, bunun için yoğun çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Artık "cumhurbaşkanı" seçmenin, yürütmenin başını, yani devleti ve hükümeti idare edecek kişiyi seçmek demek olduğunu bildiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Derdi millet olmayanlar, derdi ülke olmayanlar, derdi evlatlarımızın geleceği olmayanlar, işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. 'Al sana 2 tane, sana 3 tane, sana 5 tane' der gibi ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz, 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözünü değil, kendisine hangi hizmetleri getireceğinin, hangi eserleri kazandıracağının programını, projesini bekliyor.

İşte Gaziantep'te üniversiteler, Gaziantep'te havalimanı ve şimdi ikinci pist. Bütün bunları bizler yaptık. 20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve birikimle Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecinde hayata geçireceğimiz programları hazırlamaya başladık. Bunların bir kısmını seçim beyannamemizde yakında kamuoyuna açıklayacağız."

Erdoğan, kentsel dönüşüm, raylı sistemlerin ülke geneline yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekerek, bu raylı sistemlerin Gaziantep'te de yapıldığını, bundan sonra da kendilerinin yapacağını söyledi.

- "BAY BAY KEMAL, BU MİLLET SANA BU YOLU AÇMAYACAK"



Dış politikada ülkenin etki alanını, itibarını, kazançlarını güçlendirecek duruşlarını yeni adımlarla tahkim edeceklerini belirten Erdoğan, "Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı analiz çalışmaları yaptık." dedi.

Yeni anayasa konusundaki taslağı da belli bir seviyeye getirdiklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar? Anayasa Mahkemesine gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Anayasa Mahkemesinin bundan önce bu konularda ne karar verdiklerinden de bunların haberleri yok.

Bunlar ne anayasa bilir ne kanun. Bunların demokrasiyle filan zaten yakından uzaktan alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a, Bestler Dereler'e gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Gene gömeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Terörle ülkemize bunlar neler çektirdi biliyorsunuzdur. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi bunlar sokağa dökerek maalesef şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? İçeride. Şimdi söz veriyorlar kapalı kapılar arkasında, yok şunu da kurtaracağız bunu da kurtaracağız... Bay bay Kemal, bu millet sana bu yolu açmayacak."

- "HİÇ KİMSENİN GÜCÜ TÜRKİYE'Yİ ÇEYREK ASIR, YARIM ASIR ÖNCESİNE GÖTÜRMEYE YETMEYECEKTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde adeta kurtarıcı olan şehir hastanelerini yaygınlaştıracaklarını belirterek, sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracaklarını söyledi.

Savunma sanayi projelerinin her birinin başlı başına birer efsane olduğunu belirten Erdoğan, "İHA'yı yaptık mı? SİHA'yı yaptık mı? Akıncı'yı yaptık mı? Hepsinden öte Kızıl Elma'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi? Şimdi çıkmışlar diyorlar ki, e bunların hepsini gözden geçireceğiz, yol vermeyiz. Ya sen zaten hayatında bu millete en ufak bir hizmet veremedin ki." diye konuştu.

Enerjide müjde üstüne müjde açıkladıklarını da dile getiren Erdoğan, yenilerinin de sırada olduğuna işaret etti. Yapılanları tek tek saymaya kalktıklarında saatler süreceğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü her alanda benzer hazırlıklar içindeyiz. Türkiye öylesine dinamik bir ülke ki burada durmak demek, mevcutla yetinmek demek, gerilemeye, kaybetmeye başlamak demektir. Bunun için bizim vizyonumuzu da programlarımızı da projelerimizi de sürekli daha ileriye taşımamız gerekiyor. Muhalefetin tek vaadiyse ülkeyi eski günlerine geri döndürmektir. Aslında vadettikleri, koalisyonların, kaos ve kargaşa dönemlerinin yokluk ve yoksulluk dönemlerinin Türkiye'si. Bu ülkenin o dönemde neler kaybettiğini, bu CHP iktidarlarının bu ülkede gaz yağı kuyruklarını nasıl gerçekleştirdiğini, burada benim emsalim olanlar gayet iyi bilir. Yağ kuyruklarını biliyoruz değil mi? Ekmek kuyruklarını biliyorsunuz değil mi? Bunlar hep CHP'nin dönemidir. Hiç kimsenin gücü Türkiye'yi çeyrek asır, yarım asır öncesine götürmeye yetmeyecektir. Milletimiz buna izin vermeyecektir. Gaziantep, Nurdağı, İslahiye buna izin vermeyecektir."

Erdoğan deprem konutlarının hayırlı olmasını dileyerek, ramazanı ve bu ayın içinde idrak edilecek Kadir Gecesi'ni de tebrik etti.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Gaziantep'in Nizip, İslahiye, Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri ile Kilis'e canlı bağlantı yapılarak temel atma törenleri gerçekleştirildi.

Nurdağı'ndaki canlı bağlantı sırasında Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Belki bayrama teslime bile başlayabiliriz." sözlerini iletti.

Erdoğan, "Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bu köy evlerini yaparak benim vatandaşım, ihtiyacını doğrudan giderecek. Ahırında ineği olacak. Oradan sağdığı sütüyle peynirini yapacak. O peynirini satma imkanı olacak, evinin ihtiyacını onla giderme imkanı olacak. Böyle çalışıyoruz, böyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.