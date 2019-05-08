YSK üyelerini hedef gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 4’e karşı 7 oyla kararı kabul eden YSK hakimlerinin tek tek isimlerini sayarak hedef gösterdi. Ardından da söz konusu hakimler için ‘çete mensubu’, ‘satılık’, ‘YSK içindeki çetenin organları’, ‘yedili çete’, ‘sözde hakim’, ‘üç kağıtçı’, ‘taşeron hakim’ gibi ifadeler kullandı.

AĞIR HAKARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal kararı yönünde oy kullanan 7 üyesi için ağır hakaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında “İlk kez mühürsüz oylar için çete mensubu ifadesini kullanmıştım” diyerek hakaretlerine başladı. Kılıçdaroğlu, “Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasi baskılara boyun eğmez” diyerek sözlerini ağır hakaretlerle sürdürdü. Mesnetsiz sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu “Bir hakimin egemen güçlerin iktidar sahiplerinin önünde eğilmemesi gerekir. Dik ve onurlu durması gerekir. O 7 hakim YSK içindeki çetenin organlarıdır”dedi.

ISLIK VE YUH

Kılıçdaroğlu “Çete mensubu üyelerin adlarını okuyorum” diyerek, iptal yönünde görüş bildiren YSK üyelerinin isimlerini tek tek okudu. Bu sırada CHP sıralarında üyeler ıslıklanarak, yuhalandı. Kılıçdaroğlu hakaretlerine şu sözlerle devem etti:

- Taşerondan, üçkağıtçıdan, esen rüzgara göre yön değiştirenden hakim olmaz.

- YSK içindeki çetelere ders vermek lazım; hukuku katlettiler milletin iradesini yok saydılar.

- İstanbullulara sesleniyorum. O çeteler milletin iradesini yok saydılar. Siz tarihin önünde, çocuklarınızın önünde suçlusunuz.

‘NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ’

YSK’daki 7 hakimin ad ve soyadını okumasına tepki gösteren AK Parti Milletvekili Abdullah Güler “Bu tamamen hedef göstermedir. Aynı zamanda çok ayıp bir şeydir. Yarın bir gün bu insanların başına bir şey geldiğinde Kemal Bey ne diyecek? Ne yapamaya çalışıyorsunuz” dedi.