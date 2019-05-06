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YSK’da karar haftası

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP’nin itirazlarının neticesinde yaptırdığı incelemenin ardından İstanbul kararını vermek üzere bugünden itibaren toplantılarına başlıyor. 

  • STAR ANKARA
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Yüksek Seçim Kurulu(YSK)’nın 31 Mart sonrası yapılan başvurular sonucunda kendisine ulaşan İstanbul itirazlarıyla ilgili mesaisinde son haftaya girildi.Ara kararla ilçe seçim kurullarından, AK Parti’nin dilekçesinde belirttiği “kısıtlı” ve “engelli” seçmenler ile sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin durumlarına ilişkin yazıları isteyen YSK, şimdi kendisine ulaşan belgeler üzerinden değerlendirmelerine başlıyor. 

SÖZLÜ SUNUM YAPILACAK 

Bugün ilk toplantısını yapacak olan YSK’da, çalışmaları yürüten üyelerin sözlü sunum yapmaları da bekleniyor. AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel de, toplantıda eksik gelen evraklara dikkat çekip, bazı ilçe seçim kurullarının gerekli hazırlıkları tam yapmadan belgeleri gönderdiklerini belirterek, bunların tamamlanması yönündeki taleplerini Kurul’a iletecek. 

İPTAL EDİLMESİ BEKLENİYOR

İlçe seçim kurullarından YSK’ya ulaşan belgeler üzerinde detaylı inceleme yapan AK Parti Temsilcisi Recep Özel ve seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı pek çok usulsüzlüğün görüldüğüne dikkat çekiyor. AK Parti kurmayları, sandık kurulunun “kanuna aykırı olarak” oluşturulması durumunun, “tam kanunsuzluk” anlamında olacağına işaret ederek, bu durumun, seçimin iptalini gerektirdiğine vurgu yapıyorlar. 

KARAR SÜRECİ BAŞLIYOR

YSK’nın, elindeki veriler ve ilçe seçim kurullarından kendisine ulaşan belgelere bakarak yapacağı değerlendirme için artık daha fazla toplantı yapmayacağı da kulislerde dile getiriliyor. Hem AK Parti, hem de MHP’nin dilekçelerinde yer alan unsurlara ilişkin bir genel bilginin yanı sıra, bugüne kadar yapılan müzakerelerle olaylara ilişkin bir hakimiyetin sağlandığı, dolayısıyla gelen belgelerdeki veriler ışığında da karar sürecinin başlayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla Kurul’un, kararını bugün ilerleyen saatlerde bile verebileceği dile getirilirken, Salı’ya kalma olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor. 

YAVUZ: YSK’YA EK DİLEKÇE VERECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında “KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK’ya ek dilekçe vereceğiz” dedi.

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

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