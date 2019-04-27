YSK’dan 5 bin seçmen için daha araştırma kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AK Parti ile MHP’nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili son kararı en geç 3 Mayıs Cuma günü vermesi bekleniyor. YSK dün daha önce verdiği 41 bin 132 seçmenin araştırılması kararından sonra 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına hükmetti.

BEŞER GÜN SÜRE VERDİ

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili itiraz süreçleri tamamlandı. YSK’nın önünde, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ile MHP’nin Maltepe ilçesi ve İstanbul’un tümü için yaptığı olağanüstü itiraz bulunuyor. Bu itirazlarla ilgili ilk incelemeyi yapan YSK, bazı ara kararlar verdi. AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazlarıyla ilgili İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarına araştırma yapmaları için beşer günlük süre veren YSK, sürecin tamamlanmasının ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son kararını verecek.

İNCELENECEK SEÇMEN 47 BİN

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel önceki gün AK Parti olarak İstanbul seçimlerine yönelik YSK’ye yeni bir dilekçe verdiklerini söyledi. YSK’ya, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararlarıyla birikte oy kullanmayacaklarına ilişkin listeyi sunduklarını söyleyen Özel, Kurulun bu konuların araştırılması için yeniden bir ara karar oluşturduğunu bildirdi. Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugünden başladığını söyledi. Özel, bu durumun süreci biraz daha uzatabileceğini ifade ederek, “Ancak ilçe seçim kurullarımız çok hızlı hareket ediyorlar. Bazı ara kararları yerine getirme noktasında toplantılarını, araştırmalarını yapıyorlar. Peyderpey cevaplar gelmeye başlayacak” dedi. Özel, böylelikle toplamda araştırılacak seçmen sayısının 46-47 binlere çıktığını kaydetti.

KARAR EN GEÇ 3 MAYIS’TA

YSK, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itirazda, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için beş gün süre vermişti. İlgili ilçe seçim kurullarının araştırma yapması için verilen beş günlük sürenin dolmasının ardından araştırma sonuçlarını 29 Nisan Pazartesi günü YSK’ye göndermesi öngörülüyor. YSK, AK Parti’nin Büyükçekmece itirazını ise ilçe seçim kurullarından gelecek araştırma sonuçlarına göre inceleyecek.

Tüm bu araştırmaların tamamlanmasının ardından YSK üyeleri toplanarak, ilçe seçim kurullarından gelen sonuçlara göre değerlendirme yapacak. Kurulun en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesi bekleniyor.