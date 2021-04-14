Yunan bakan Dendias, Bartholomeos ile görüştü

DHA 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:48

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sabah saatlerinde İstanbul'a gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, saat 11.40'da Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos geldi. Bartholomeos'u kapıda Bakan Dendias karşıladı. Daha sonra ikili bir saati aşkın süre görüştü. Görüşmede Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da hazır bulundu.

Görüşme sonrası Fener Rum Patriği Bartholomeos bir konuşma yaparak, Bakan Dendias'ın yarın Ankara'da basına açıklama yapacağını belirterek, "Sayın Bakan ile çok samimi, dostane bir sohbetimiz oldu. Yunanistan'ın birkaç bölgesinde patrikhanemizin yetkisi var, salahiyeti var. Kuzey Yunanistan'daki metropolitlerde, Girit Adası'nda, On İki Adalar'da bizi patrikhanemizin salahiyeti var. Bu bölgeleri kilise açısında, din açısından bu bölgeleri ilgilendiren konuları dile getirdik, müşterek konuları görüştük. Ayrıca Sayın Başbakan Miçotakis'e patrikhanemize ilgili ve saygısı için teşekkürlerimizi ilettik. İki üç gün önce bizim fotoğrafçımız ve gazeteci Niko Manginas aniden vefat etti, sevilen birisiydi. Yunan Başbakanı dünkü cenazesine çelenk gönderdi. Bunun için de özellikle teşekkürlerimizi gönderdik. Sayın Bayan Başkonsolos Soultanopoulou Hanımefendi'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bakan Dendias'a 'Bu ziyaretiniz ve yarınki meslektaşınız Bay Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağınız buluşmanın mümkün olmasından patrikhane ve Rum cemaati olarak memnuniyetimizi ifade ediyoruz' dedim. Ve kendilerini bu olay için tebrik ettim" diye konuştu.

"GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLACAĞINA İNANIYORUM"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise ardından Yunanca yaptığı konuşmasında görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yarın da arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz. Güzel bir görüşme olacağına inanıyorum" dedi.

OKUL ZİYARETİ

Dendias görüşme sonra yine Beyoğlu'nda bulunan Özel Rum Lisesi'ni ziyaret etti. Yürüyerek liseye giden Dendias'a Georgia Soultanopoulou eşlik etti ve okul hakkında bilgi verdi. Bakan Dendias okul ziyareti sonra İstanbul'dan ayrıldı. Dendias yarın çalışma ziyareti için Ankara'ya gidecek.