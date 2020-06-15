Star.com.tr 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:04 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:09

Yunanistan eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Yunan televizyonuna konuştu. Son dönemdeki Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliğe değinen Apostolakis, Türkiye ile olası bir çatışmada Yunanistan'ın yalnız kalacağını belirtti.



"MÜTTEFİKLERİMİZ BİZİ ARKADAN VURDU"

Müttefiklerin Yunanistan'a yardım etmeyeceğini dile getiren Apostolakis, "Birisi yardım ederse hoş geldiniz. Ancak, yalnız kalacağımıza inanıyorum. Müttefiklerimiz yaptıkları açıklamalarla bizi arkadan vurdu" ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİM KÖPRÜLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

iki ülke arasında daha fazla iletişim köprüsünün olması gerektiğini dile getiren Yunan eski bakan, hem askeri hem de siyasi kanallara ihtiyacın olduğunu vurguladı.

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