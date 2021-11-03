Yunan medyasında gündem oldu: İşkence edip, Türkiye'ye gönderdiler

TRT Haber 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:08 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:08

Atina'nın Midilli Adası'ndaki düzensiz göçmenlere sert muamelesi Yunan medyasının da gündeminde yer alıyor.

"MUTLAK BİR CEHENNEM"

Yunan haber sitesi TVXS, göçmenlere karşı insan ticaretinden işkenceye birçok hak ihlalinin yapıldığına yer verdi.

Haberde, "Midilli mülteciler için mutlak bir cehennem haline geldi." ifadesi kullanıldı.

SİVİL GİYİMLİ YABANCI KİŞİLER VE PLAKASIZ ARAÇLAR

Haberde, Temmuz'dan bu yana, sivil giyimli yabancı kişilerin adada plakasız araçlarla dolaştığı, kıyıya yanaşan tekneleri başka yerlere götürdükleri belirtildi.

Habere göre bu kişiler, düzensiz göçmenlerin ellerini plastik kablolarla bağlıyor, cep telefonlarına ve cüzdanlarına da el koyuyor. Sonra da düzensiz göçmenleri dövüp teknelere bindirerek Türkiye'ye gönderiyorlar.

"İNSAN TİCARETİ YAPILDIĞI" İDDİASI

TRT Haber'in haberine göre, insan ticareti yapıldığı da iddialar arasında. Buna göre, Dominik Cumhuriyeti'nden adaya gelen genç kızların birçoğu ortadan kayboldu.

YARDIM EDERLERSE "CASUSLUKLA" SUÇLANIYORLAR

Yunan haber sitesine konuşan ada sakinleri ise korktukları için göçmenlere yardım edemediklerini söyledi.

Bir Midilli Adası sakini, "Miçotakis hükümeti durmaksızın bizi takip ediyor. Battaniye vermeye bile cesaret edemiyoruz. Yardım etmeye çalıştığımızda bizi casuslukla suçluyorlar." dedi.

Yunanistan'da yeni sığınmacı yasası 2 ay önce meclisten geçti. Buna göre, sahil güvenlikten izin almadan kurtarma operasyonu yapmak ceza kapsamında. Böyle bir durumda, bir yıl hapis ve 6 bin euro ceza veriliyor.