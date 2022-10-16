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Politika

Yunan mevkidaşı, Bakan Akar'a taziyelerini iletti

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziyelerini iletti.

AA16 Ekim 2022 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Yunan mevkidaşı, Bakan Akar'a taziyelerini iletti
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda mevkidaşı Bakan Akar'a başsağlığı ve destek mesajı gönderdi. Bunlar arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da yer aldı.

Panagiotopoulos'un mesajında başsağlığı dileklerini dile getirdiği, Akar'ın da Yunan mevkidaşına teşekkür ettiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, hafta içinde NATO Karargahı'nda bir araya gelmiş, Ege'de tansiyonun arttığı dönemde "diyalog" mesajı vermişti.

  • Yunanistan
  • Panagiotopoulos
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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