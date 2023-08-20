Yunan rahatsız oldu! Bahçeli'nin mesajı yerine ulaştı

Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere çalıştığı yol projesine engel olma girişimi Ada'da gerilime yol açtı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de olaylar sonrası sosyal medyadan çizmeli ve tespihli bir mesaj verdi.

MHP'nin kurumsal hesabından yapılan paylaşıma 'Kıbrıs Türk'tür' notu düşüldü.

YUNAN RAHATSIZ OLDU

Tarihi mesajların yer aldığı çizmeli görüntüler, Yunan medyasında da gündem oldu. Greek City Times isimli haber sitesi, haberi "provokatif açıklamalar durumu sakinleştirmeye yardımcı olmuyor" ifadeleriyle servis etti. Haberde KKTC'den 'işgal yetkilileri' şeklinde bahsedildi.

ÇİZMELER NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te, Antalya'nın kendilerine verilmesini isteyen İtalyan Büyükelçisi'nden müsaade isteyip mareşal kıyafetini ve çizmesini giydikten sonra, "Buyurun, şimdi sizi dinliyorum" demişti.

Tarih sayfalarına büyük bir rest olarak giren bu anı, daha sonra Hatay meselesinde yeniden gündeme gelmişti. Atatürk'ün daha sonra Fransız Büyükelçi ile Hatay konusunu görüşürken de "Bana çizmelerimi yeniden giydirmeyin." ifadesini kullanması tarihe 'Hatay için gerekirse yeniden savaşırım' mesajı olarak kaydedilmişti.