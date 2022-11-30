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Politika

Yunan yine ateşle oynuyor! Adalar üzerinden yeni provokasyon

Sürekli olarak Adalar üzerinden provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan, yine rahat durmuyor. Yunan basını, Atina yönetiminin Rodos, Meis ve Midilli adalarında tatbikatlar yapacağını bildirdi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 23:28 - Güncelleme:
Yunan yine ateşle oynuyor! Adalar üzerinden yeni provokasyon
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Yunanistan gayri askeri statüdeki adalar konusunda hukuk tanımaz tutumunu sürdürüyor.

Yunan Pentapostagma haber sitesi, Atina yönetiminin Rodos ve Meis adaları arasında tatbikat yapacağını duyurdu.

'Astrapi' adı verilen tatbikata, Yunan donanması ve hava kuvvetleri unsurları katılacak.

10 Aralık'a kadar sürmesi planlanan tatbikatta, Heron insansız havacı da yer alacak.

Habere göre İsrail de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde FIR hattını kapsayan bir hava tatbikatı düzenleyecek.

Yunan Newsbomb haber sitesi ise kara kuvvetlerinin Rodos'ta 'Kollossos 22' adında tatbikat yapacağını yazdı.

2 Aralık'taki tatbikata savaş uçaklarının da katılması bekleniyor. Haberde, Yunanistan ve Mısır askerlerinin Midilli'de bir eğitim tatbikatı planladığına da yer verildi.

Midilli 1923 Lozan Barış Antlaşması ile, Rodos ve Meis adaları da 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüye sahip.

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