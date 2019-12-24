Yunanistan AB’nin kör desteğine güvenmesin 

24.12.2019 03:11 - Güncelleme: 24.12.2019 03:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina’da yayımlanan haftalık To Vima gazetesine verdiği mülakatta gündemi değerlendirdi Türkiye’nin başından beri bölgedeki sorunların çözümü için bir diyalog politikası benimsediğini ancak Akdeniz’de sahili bulunan ülkelerin çoğunun bu çağrıları görmezden gelerek tek taraflı hareketlerde bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Libya ile imzaladığımız muhtıranın uluslararası hukuka uygun olduğuna ve deniz sınırlandırmasına ilişkin temel ilkelere saygı gösterdiğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

MUTABAKAT GEÇERLİ

Türkiye’nin, “Libya’daki tek meşru temsilci” olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı mutabakatı hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Libya 2018’de İtalya, 2019’da ABD, 2018 ve 2019’da AB, 2019’da da Nijer ile benzer mutabakat muhtıraları imzalamışken Türkiye ile imzaladığı mutabakatın neden yasa dışı olduğunu anlatabilir misiniz? Libya kanunlarına göre anlaşmanın geçerlilik kazanması için UMH Başkanlık Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor ki bu süreç tamamlandı. Dolayısıyla mutabakat yasal ve geçerlidir. Libya’daki siyasi sahnede herhangi bir değişiklik ise Türkiye’nin tezini etkilemeyecektir.” Çavuşoğlu, Ege’deki adaların deniz yetki alanları yaratma hakkı konusuna da değinerek, “anakaradan uzakta bulunan adaların veya anakaralar arasındaki ortay hattın ters tarafında kalan ve kıyı uzunluğu anakara ile kıyaslanmayacak ölçüde olan adaların sadece kara sularının olabileceğini” kaydetti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de en uzun sahil şeridine sahip olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların Türkiye’yi haksız şekilde dar bir deniz şeridi ile kısıtlamayı hedeflediğini belirtti. Çavuşoğlu, “Başbakan Miçotakis’e Doğu Akdeniz meselelerini konuşmaya hazır olduğumuzu net bir şekilde belirttik, umarım yeni Yunan hükümeti olumlu yanıt verecektir” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfının Gürcistan’da yeni okullar açacağını söyledi. Çavuşoğlu, “Maarif Vakfının Gürcistan’da sadece Tiflis’te değil diğer şehirlerde de yeni okullar açacağını şimdiden söylemek isterim. Maarif Vakfı, tüm dünyada 42 ülkede okul işletiyor. Yeni okulların açılması için de arkadaşlarımız faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.

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