Dönem başkanı Malta'nın ev sahipliğinde başkent Valetta'da düzenlenen AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılan Yerapetritis, toplantı öncesinde basın mensuplarına toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerapetritis, bugünkü toplantının, hem Teşkilatın geleceği için hem de Avrupa'nın yanı başında yaşanan savaşlar nedeniyle büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AGİT Genel Sekreterliği adaylığına ve Yunanistan'ın AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına adaylığına değinen Yerapetritis, "Türk mevkidaşımla Mayıs 2024'te Teşkilatın dört önemli görevinden ikisi için ortak öneride bulunduk. Bu büyük sembolik değere sahip bir eylemdir. Tarihi yükleri olan ülkelerin Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği adına itici güç oluşturulabilmesini ve barışı temel almaktadır." diye konuştu.

Yerapetritis, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Dairesi Başkanlığının yarın Yunanistan'a verilmesi halinde, Yunanistan'ın, seçimlerin adil yapılması, demokratik kurumların sağlamlaştırılması, insan hakları, azınlıkların korunması ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gibi önemli konularda hizmet verecek önemli bir göreve sahip olacağını ifade etti.

Atina ve Ankara, aldıkları ortak kararla, Feridun Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreterliğine adaylığını ve Mania Telalian'ın AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına adaylığını destekliyor.