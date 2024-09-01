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Politika

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Yunan-Türk ilişkilerinin son gidişatından memnun olduğunu belirten Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Brüksel'de Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Star Gazetesi1 Eylül 2024 Pazar 09:49 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Atina'daki özel bir televizyon kanalında sabah saatlerinde yaptığı röportajda Gerapetritis, Mitsotakis hükümetinin, özellikle egemenliği etkileyen konularda Türkiye'ye karşı tutarlı ve kararlı bir tutum sergilediğini, uzun vadeli sükuneti sağlamak amacıyla daha "karmaşık konulara" doğru ilerlemenin anahtarının normalleşme olduğunu söyledi.

Bakan Fidan ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin olumlu bir iklimde gerçekleştiğini kaydeden Gerapetritis hem AB-Türkiye ilişkilerini hem de ikili bağları ilgilendiren konuların ele alındığını belirtti. Ayrıca Kıbrıs sorununun da görüşüldüğünü sözlerine ekledi.

Görüşülen bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında önümüzdeki ay New York'ta yapılması planlanan görüşme oldu.

Yunan Bakan Gerapetritis, "Bakanlığa geldiğimde, Başbakan'ın talimatı doğrultusunda aldığımız karar, Yunan-Türk ilişkilerinin normalleşmesine doğru ilerlemek ve bölgemizde kalıcı bir sükûneti sağlayacak daha karmaşık konulara kademeli olarak girmenin mümkün olup olmadığını görmekti" dedi.

Gerapetritis, Yunan-Türk ilişkilerinin son gidişatından memnun olduğunu da belirtti.

Kıbrıs sorununa ilişkin sorulan soruya ise, müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaların ilerlediğini söyledi.

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